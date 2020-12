Sci alpino, Raphael Haaser fa suoi il superG di Altenmarkt di Coppa Europa, Franzoni 13° precede Cazzaniga e Schieder (Di lunedì 21 dicembre 2020) Raphael Haaser si è aggiudicato il superGigante di Altenmarkt-Zauchensee (Austria) valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2020-2021. L’austriaco ha concluso la prova con il tempo di 1:03.58 precedendo per soli 19 millesimi il suo connazionale Daniel Hemetsberger, mentre dalla terza posizione in avanti i distacchi iniziano a farsi pesanti. Sul gradino più basso del podio, per esempio, si è piazzato il francese Roy Piccard a 68 centesimi. Alle sue spalle lo svizzero Stefan Rogentin, quarto a 75 centesimi, mentre è quinto il suo connazionale Ralph Weber a 78 centesimi. Sesto un altro elvetico, Gilles Roulin a 88, mentre è settimo il canadese Riley Seger a 99 centesimi a pari merito con i francesi Victor Schuller e Cyprien Sarrazin. Decimo l’elvetico ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 dicembre 2020)si è aggiudicato iligante di-Zauchensee (Austria) valevole per ladi sci2020-2021. L’austriaco ha concluso la prova con il tempo di 1:03.58ndo per soli 19 millesimi il suo connazionale Daniel Hemetsberger, mentre dalla terza posizione in avanti i distacchi iniziano a farsi pesanti. Sul gradino più basso del podio, per esempio, si è piazzato il francese Roy Piccard a 68 centesimi. Alle sue spalle lo svizzero Stefan Rogentin, quarto a 75 centesimi, mentre è quinto il suo connazionale Ralph Weber a 78 centesimi. Sesto un altro elvetico, Gilles Roulin a 88, mentre è settimo il canadese Riley Seger a 99 centesimi a pari merito con i francesi Victor Schuller e Cyprien Sarrazin. Decimo l’elvetico ...

