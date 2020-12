Sci alpino oggi: orari, tv, programma, pettorali slalom Alta Badia (Di lunedì 21 dicembre 2020) oggi lunedì 21 dicembre si disputa lo slalom maschile dell’Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. Prosegue il filotto di gare in Italia e, dopo le due prove in Val Gardena e il gigante di ieri sempre in questa località, ci sarà spazio per un avvincente slalom pre-natalizio, che precede l’altro evento tra i pali stretti previsto domani a Madonna di Campiglio. Si preannuncia grande spettacolo sulla Gran Risa in una gara fondamentale anche in ottica classifica generale, con tutti i protagonisti delle prove tecniche pronti a darsi grandi battaglia. Si tratta del primo slalom della stagione per gli uomini, i valori in campo non sono ancora ben delineati e può succedere di tutto. Il francese Alexis Pinturault si presenta dopo la vittoria di ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 dicembre 2020)lunedì 21 dicembre si disputa lomaschile dell’, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci. Prosegue il filotto di gare in Italia e, dopo le due prove in Val Gardena e il gigante di ieri sempre in questa località, ci sarà spazio per un avvincentepre-natalizio, che precede l’altro evento tra i pali stretti previsto domani a Madonna di Campiglio. Si preannuncia grande spettacolo sulla Gran Risa in una gara fondamentale anche in ottica classifica generale, con tutti i protagonisti delle prove tecniche pronti a darsi grandi battaglia. Si tratta del primodella stagione per gli uomini, i valori in campo non sono ancora ben delineati e può succedere di tutto. Il francese Alexis Pinturault si presenta dopo la vittoria di ...

