Sci alpino, la Valanga Rosa risponde presente nella velocità in Val d'Isere (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tre gare e tre podi, compresa una vittoria. L'Italia femminile dello sci alpino esce dalla fine settimana della velocità in Val d'Isere solo con indicazioni positive e con la convinzione che le azzurre potranno lottare fino alla fine per le coppe di specialità e che ai prossimi Mondiali di Cortina ci sia la possibilità di conquistare anche più di una medaglia tra discesa e supergigante. Ritorna la discesa libera e finalmente si rivede la vera Sofia Goggia. Un secondo posto venerdì e poi lo strabiliante successo di sabato per la bergamasca, che si lancia in un appassionante duello con Corinne Suter per la conquista della coppa di discesa. Spaventa certamente la costanza e la regolarità della svizzera, che non sbaglia mai e che arriva sempre nelle posizioni di vertice. Goggia sembra avere qualcosa in più come potenziale e classe in ...

