Sci alpino, inizia la due-giorni dedicata allo slalom, in Alta Badia torna la sfida Pinturault-Kristoffersen (Di lunedì 21 dicembre 2020) Siamo giunti al 21 dicembre e la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021 non ha ancora proposto in azione gli specialisti dei pali stretti. Bene, il calendario propone per questi giorni pre-natalizi, ben due slalom uno dietro l'altro, da vivere tutto d'un fiato e sempre sulle nevi italiane. Se, infatti, domani toccherà a Madonna di Campiglio, quest'oggi toccherà alla Alta Badia. Si inizierà a fare sul serio alle ore 10.00 con la prima manche (la seconda prenderà il via alle ore 13.00) per quello che, come detto, sarà il primo slalom della stagione. L'attesa è elevata, per vedere di nuovo all'opera gli specialisti dei pali stretti. Dopo lo splendido gigante di ieri, quindi, la Gran Risa sarà di nuovo protagonista e ci farà capire qualche sciatore avrà approcciato nel migliore dei modi a ...

