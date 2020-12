SBK, Rea: 'Deluso di non aver mai avuto una chance in MotoGP' (Di lunedì 21 dicembre 2020) Le 'migrazioni' più frequenti sono dal Motomondiale alla Superbike, e non viceversa. E il fatto che Jonathan Rea non abbia mai avuto una chance di poter dire la sua in MotoGP ne è la conferma : nato ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di lunedì 21 dicembre 2020) Le 'migrazioni' più frequenti sono dal Motomondiale alla Superbike, e non viceversa. E il fatto che Jonathan Rea non abbia maiunadi poter dire la sua inne è la conferma : nato ...

Ultime Notizie dalla rete : SBK Rea SBK. Jonathan Rea non si nasconde: “Penso spesso all’occasione in MotoGP” Moto.it SBK, Rea: “Deluso di non aver mai avuto una chance in MotoGP”

“Avrò sempre il dubbio in mente: cosa avrei potuto fare in MotoGP? Ma le cose stanno come stanno. Questa è la vita”, dice con amarezza il sei volte iridato della Superbike ...

SBK 2020: le sfide, le vittorie, i protagonisti, i campioni!

Da Phillip Island all'Estoril riviviamo le emozioni del Mondiale SBK che ha visto Jonathan Rea per la sesta volta campione del mondo e Andrea Locatelli primo italiano a conquistare il titolo della SSP ...

