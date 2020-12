SBK: Razgatlioglu si diverte in kart con Sofuoglu (Di lunedì 21 dicembre 2020) L'Academy di Kenan Sofouglu sembra essere in attività anche nel pieno periodo invernale: il cinque volte campione del mondo della Supersport, infatti, è sceso in pista con il suo primo allievo Toprak ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di lunedì 21 dicembre 2020) L'Academy di Kenan Sofouglu sembra essere in attività anche nel pieno periodo invernale: il cinque volte campione del mondo della Supersport, infatti, è sceso in pista con il suo primo allievo Toprak ...

è sceso in pista con il suo primo allievo Toprak Razgatlioglu, che quest’anno ha chiuso la stagione del mondiale Superbike al quarto posto. Toprak ha infatti condiviso sul proprio profilo ...

Can Oncu: “Sfidare Razgatlioglu in SBK? Il mio presente è la Supersport”

Il turco affronterà la seconda stagione completa nella classe di mezzo delle derivate: "Magari, in futuro, io e Toprak lotteremo nello stesso campionato, ma adesso è presto per pensarci. Il mio presen ...

