Sanzioni americane | la Siria denuncia i crimini di guerra

Faisal al-Mikdad, il ministro degli esteri Siriano, ha puntato il dito contro le Sanzioni americane. Secondo al-Mikdad, dovrebbero essere considerate dal mondo intero come dei "crimini di guerra". Il ministro ha detto: "Le misure coercitive degli Stati Uniti contro la Siria sono disumane e possono essere classificate come crimini di guerra e crimini contro l'umanità".

