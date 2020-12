Santo di domani 22 Dicembre: chi era Santa Francesca Saverio Cabrini (Di lunedì 21 dicembre 2020) Santa Francesca Saverio Cabrini è stata una religiosa e missionaria italiana naturalizzata statunitense. È la fondatrice della congregazione delle Missionarie del Sacro Cuore di Gesù. Nel 1946 è stata la prima cittadina statunitense ad essere proclamata Santa, ed è la protettrice degli emigranti. Santa Francesca Cabrini nacque il 15 luglio 1850 a Sant’Angelo Lodigiano ed era l’ultima di undici figli. Francesca si diplomò maestra elementare e maturata la vocazione religiosa nel collegio del Sacro Cuore di Arluno si fece suora nel 1874. Nel 1880 fondò a Codogno la congregazione delle Missionarie del Sacro Cuore di Gesù. Il 1889 per Francesca fu l’anno della trasformazione, raggiunse gli Stati Uniti per prestare ... Leggi su giornal (Di lunedì 21 dicembre 2020)è stata una religiosa e missionaria italiana naturalizzata statunitense. È la fondatrice della congregazione delle Missionarie del Sacro Cuore di Gesù. Nel 1946 è stata la prima cittadina statunitense ad essere proclamata, ed è la protettrice degli emigranti.nacque il 15 luglio 1850 a Sant’Angelo Lodigiano ed era l’ultima di undici figli.si diplomò maestra elementare e maturata la vocazione religiosa nel collegio del Sacro Cuore di Arluno si fece suora nel 1874. Nel 1880 fondò a Codogno la congregazione delle Missionarie del Sacro Cuore di Gesù. Il 1889 perfu l’anno della trasformazione, raggiunse gli Stati Uniti per prestare ...

Santo di domani 22 Dicembre: chi era Santa Francesca Saverio Cabrini

