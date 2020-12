Santo del giorno 21 Dicembre: chi era San Pietro Canisio (Di lunedì 21 dicembre 2020) San Pietro Canisio nasce a Nimega l’8 maggio 1521. Nel 1543 ha occasione di fare gli Esercizi Spirituali ignaziani, su proposta di Pietro Favre, uno dei primi compagni di Ignazio di Loyola. E’ un incontro decisivo per la vita del giovane Pietro che entra tra i Padri Gesuiti. Uomo di grande intelligenza, divenuto sacerdote, si dedica all’insegnamento della teologia e della retorica. Poi S. Ignazio lo destina ai territori dell’Impero affidandogli la restaurazione cattolica nella Germania travagliata dalla riforma protestante. E Pietro intraprende una vasta opera di istruzione ed educazione dei giovani. Riforma l’università di Ingolstadt, mira a offrire formazione spirituale e culturale al clero. Si impegna in una quotidiana attività di predicazione. E’ spesso impegnato nelle dispute che contrappongono ... Leggi su giornal (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sannasce a Nimega l’8 maggio 1521. Nel 1543 ha occasione di fare gli Esercizi Spirituali ignaziani, su proposta diFavre, uno dei primi compagni di Ignazio di Loyola. E’ un incontro decisivo per la vita del giovaneche entra tra i Padri Gesuiti. Uomo di grande intelligenza, divenuto sacerdote, si dedica all’insegnamento della teologia e della retorica. Poi S. Ignazio lo destina ai territori dell’Impero affidandogli la restaurazione cattolica nella Germania travagliata dalla riforma protestante. Eintraprende una vasta opera di istruzione ed educazione dei giovani. Riforma l’università di Ingolstadt, mira a offrire formazione spirituale e culturale al clero. Si impegna in una quotidiana attività di predicazione. E’ spesso impegnato nelle dispute che contrappongono ...

