Sanremo 2021: Amadeus risponde a tono alle accuse di Morgan (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il conduttore del prossimo Festival di Sanremo, Amadeus, non ci sta e risponde per le rime a Morgan che gli aveva dato del bugiardo e del traditore, tra le altre cose. Leggi su comingsoon (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il conduttore del prossimo Festival di, non ci sta eper le rime ache gli aveva dato del bugiardo e del traditore, tra le altre cose.

Mandougo1 : @Sanremo_2021 Ma chi sono questi cantanti l'ultimo festival bello il 2000 infatti fino a la mi ricordo tutti i vincitori dopo no - Aniretac8 : RT @ansiolitic4: sanremo 2021 è l’unica ragione per cui vale la pena arrivare al prossimo anno - aldesario : @loscolaro @Sanremo_2021 Lascia stare sono straincazzato per sta vecchia storia..comunque grazie per l'informazione… - GDS_it : #Sanremo 2021, quattro siciliani sul palco dell'Ariston: chi sono i cantanti che si esibiranno al Festival - chernajadyra : Insomma ci saranno la Michielin e Fedez a Sanremo 2021. -