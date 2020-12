Sanremo 2021, Amadeus risponde a Morgan: «Non gli ho mai promesso niente» (Di lunedì 21 dicembre 2020) Bugiardo, traditore e inadeguato per svolgere le funzioni di direttore artistico. Sono molte le accuse che Morgan ha mosso nei confronti di Amadeus dopo l’annuncio dei 26 Big che prenderanno parte alla prossima edizione del Festival di Sanremo, prevista dal 2 al 6 marzo in prima serata su Raiuno. A ferire il conduttore, che ha anche voluto Morgan nella giuria di Ama Sanremo, il programma che ha preparato i giovani per le Nuove Proposte, è stata soprattutto la violenza dell’attacco che, dai profili pubblici sui social, si è esteso anche su quelli privati, come racconta lo stesso Amadeus a Libero. «Mi ha mandato degli insulti in privato che meglio far finta di niente. Peccato, perché a parlare di musica è bravissimo, ma poi il dato di fatto è che si arrabbia con tutti. Per me si è alterato solo perché ho chiamato Bugo. Ma il brano di Cristian è molto bello. Se avessi voluto fare un po’ di casino li avrei chiamati entrambi» spiega lui. Leggi su vanityfair (Di lunedì 21 dicembre 2020) Bugiardo, traditore e inadeguato per svolgere le funzioni di direttore artistico. Sono molte le accuse che Morgan ha mosso nei confronti di Amadeus dopo l’annuncio dei 26 Big che prenderanno parte alla prossima edizione del Festival di Sanremo, prevista dal 2 al 6 marzo in prima serata su Raiuno. A ferire il conduttore, che ha anche voluto Morgan nella giuria di Ama Sanremo, il programma che ha preparato i giovani per le Nuove Proposte, è stata soprattutto la violenza dell’attacco che, dai profili pubblici sui social, si è esteso anche su quelli privati, come racconta lo stesso Amadeus a Libero. «Mi ha mandato degli insulti in privato che meglio far finta di niente. Peccato, perché a parlare di musica è bravissimo, ma poi il dato di fatto è che si arrabbia con tutti. Per me si è alterato solo perché ho chiamato Bugo. Ma il brano di Cristian è molto bello. Se avessi voluto fare un po’ di casino li avrei chiamati entrambi» spiega lui.

LucaDondoni : . #Musicaperlemieirrcchie. Vi consiglio “Scopriti” di Folcast uno dei giovani più talentosi di Sanremo 2021… - furnari80 : 'hai la testa dura come i Jalisse!' #Sanremo2021 Sanremo 2021, l'ira dei Jalisse: «Scartati da 24 anni con 24 bran… - esterconlacca : RT @Aurorasmile13: @httpbenzoash Io sono scioccata. Mi sembra ieri chr non si trovava bugo e ora già lo annunciano a sanremo 2021. Mi sembr… - aliceca70 : @Sanremo_2021 Paolo Nutini, Niccolò Fabi, Robbie Williams, Noel Gallagher. - ColChantal : @Sanremo_2021 Come superospite io vorrei la cantante Ava Max?? -