Sanità: Istat, culle sempre più vuote in Italia, -20mila nati in un anno (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Adnkronos Salute) - Continuano a diminuire i nati in Italia: nel 2019 sono 420.084, quasi 20mila in meno rispetto all'anno precedente e oltre 156 mila in meno nel confronto con il 2008. A diminuire sono soprattutto i nati da genitori entrambi Italiani: 327.724 nel 2019, oltre 152 mila in meno rispetto al 2008. Lo rileva l'Istat nel rapporto 'Natalità e fecondità della popolazione residente - anno 2019' evidenziando che il numero medio di figli per donna continua a scendere: 1,27 per il complesso delle donne residenti (1,29 nel 2018 e 1,46 nel 2010, anno di massimo relativo della fecondità). Nel 2019, rileva l'Istat, i nati della popolazione residente sono 420.084, quasi 20 mila in meno ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Adnkronos Salute) - Continuano a diminuire iin: nel 2019 sono 420.084, quasiin meno rispetto all'precedente e oltre 156 mila in meno nel confronto con il 2008. A diminuire sono soprattutto ida genitori entrambini: 327.724 nel 2019, oltre 152 mila in meno rispetto al 2008. Lo rileva l'nel rapporto 'Natalità e fecondità della popolazione residente -2019' evidenziando che il numero medio di figli per donna continua a scendere: 1,27 per il complesso delle donne residenti (1,29 nel 2018 e 1,46 nel 2010,di massimo relativo della fecondità). Nel 2019, rileva l', idella popolazione residente sono 420.084, quasi 20 mila in meno ...

Vivodisogniebas : Con il lockdown crollo degli incidenti stradali. Istat: nei primi 9 mesi del 2020 scesi del 29,5% - Quotidiano Sani… - LUDOVICOTODINI : @Qlegasalvini @pdnetwork Anche quelli che si vaccinano e hanno reazioni dovranno pagarsi le cure però! Comunque io… - MarcLanducci : RT @PReggioemilia: 700Mila #morti, come nel 1944 in piena 2°guerra mondiale. Sul dato pesano i 65Mila decessi #covid, quasi il 10%. Questi… - nicolatosti1 : @FrancescoDragh3 @CriticaScient @borghi_claudio Non sono dati ISTAT e se per te i dati ufficiali Ministero della Sa… - chieselli : @valy_s @GiuseppeConteIT La percentuale si è dimezzata ma i dati sui deceduti misteriosamente diminuiscono e aument… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità Istat Istat: il Covid aumenta le diseguaglianze. Donne e giovani i più colpiti. Lavoro, sanità e ambiente le... Corriere della Sera