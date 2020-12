Salute. L’impresa di ‘Crazy for football’, davanti al pallone tutti ‘normali’ (Di lunedì 21 dicembre 2020) Zanchini (ct): partiti come Armata Brancaleone, poi riusciti in un miracolo. Roma – davanti al pallone ci sono solo giocatori. Una convinzione che ha trasformato la legge 180 (Basaglia) e le sfide sul campo in ‘Crazy for football’: la Nazionale italiana di calcio a 5 formata solo da pazienti psichiatrici, che nel 2018 ha vinto il campionato del Mondo in un torneo giocato a Roma da circa 150 giocatori con problemi di Salute mentale, con 9 nazioni rappresentate. Un sogno folle? Non per la Regione Lazio, che guarda all’integrazione con un approccio multidimensionale. “‘Crazy for football’ e’ un progetto importante e proseguira’ con il sostegno della Regione, perche’ sport e sociale camminano di pari passo nelle nostre politiche”, sottolinea Alessandra Troncarelli, ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 21 dicembre 2020) Zanchini (ct): partiti come Armata Brancaleone, poi riusciti in un miracolo. Roma –alci sono solo giocatori. Una convinzione che ha trasformato la legge 180 (Basaglia) e le sfide sul campo infor: la Nazionale italiana di calcio a 5 formata solo da pazienti psichiatrici, che nel 2018 ha vinto il campionato del Mondo in un torneo giocato a Roma da circa 150 giocatori con problemi dimentale, con 9 nazioni rappresentate. Un sogno folle? Non per la Regione Lazio, che guarda all’integrazione con un approccio multidimensionale. “fore’ un progetto importante e proseguira’ con il sostegno della Regione, perche’ sport e sociale camminano di pari passo nelle nostre politiche”, sottolinea Alessandra Troncarelli, ...

RickyTrivelloni : @matteosalvinimi Senza libertà di vivere, lavorare, fare impresa e decidere come guadagnarsi da vivere , arrichirsi… - laila17459378 : Dalle misure comuniste di questo governo traspaiono il disprezzo e la noncuranza per le partite IVA e la piccola im… - lg61505715 : @BeatricePedrini @LucioMM1 @GuzziniDomenico Infatti non ho nulla contro chi mette la salute al primo posto. Ma gene… -

Ultime Notizie dalla rete : Salute L’impresa Legno, il ‘re’ dei materiali per l’edilizia green Yahoo Notizie