Salernitana-Virtus Entella | Castori punta il primo posto

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Stasera alle 21:00 torna la Serie B con. Queste due squadre stanno attraversando periodi di forma opposti: lavanta una seconda posizione difesa nella scorsa giornata dal Frosinone con un pareggio, laè forse la squadra meno in forma del campionato con zero vittorie e l’ultima posizione. Una partita che sembra non aver nulla da dire, ma nel calcio mai dire mai., si lotta per la prima posizione Ladiquest’anno sta disputando un ottimo campionato: è ancora presto per dirlo, ma i granata hanno le potenzialità per mantenere la seconda posizione fino alla fine, se non anche di più. Adesso però testa alla prossima partita, per interrompere la ...