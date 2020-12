Rustler è il GTA medievale in arrivo nel 2021

Leggi su eurogamer

(Di martedì 22 dicembre 2020) Il distributore Modus Games e lo studio indie polacco Jutsu Games annunciano che il loro action/RPG in stile GTA2 -ma ambientato nel medioevo!-arriverà su Steam in Early Access all'inizio del. Qui non ruberete auto, ma cavalli! Ingiocherete nei panni dell'anti eroe Guy, un brigante determinato a vincere il Gran Torneo e il suo premio in palio: la mano della principessa. Probabilmente dovrete rubare uno o due cavalli, magari accoppare qualcuno, ma sono inconvenienti del mestiere, no? Risse, scorribande, quest assurde, bardi da assoldare a mò di autoradio, cavalli da "pimpare", mucche da lanciare addosso a malcapitati: la caratteristica principale del titolo è la folle goliardia di vivere una "thug life" nel medioevo. Leggi altro...