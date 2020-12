Russia, Navalny parla con l’agente che lo ha avvelenato con il Novichok (e questo confessa) (Di lunedì 21 dicembre 2020) L’oppositore fingendosi un superiore ha saputo dal suo sicario delle Fsb di essere vivo solo grazie alla prontezza del pilota che ha fatto atterrare l’aereo su cui volava quando si è sentito male Leggi su corriere (Di lunedì 21 dicembre 2020) L’oppositore fingendosi un superiore ha saputo dal suo sicario delle Fsb di essere vivo solo grazie alla prontezza del pilota che ha fatto atterrare l’aereo su cui volava quando si è sentito male

Corriere : Navalny beffa gli 007 di Putin: «Così ho fatto confessare al telefono l’uomo che mi avvelenò» - RovereLorenzo : RT @mrctrdsh: Putin non sa più uccidere i suoi oppositori. Non è più lui. Che notizia sconfortante per i suoi amici italiani di letto o di… - hfsnhl : RT @agilex2: Navalny beffa gli 007 di Putin: «Così ho fatto confessare al telefono l’uomo che mi avvelenò» - crbzz971 : RT @mrctrdsh: Putin non sa più uccidere i suoi oppositori. Non è più lui. Che notizia sconfortante per i suoi amici italiani di letto o di… - Gnups : RT @agilex2: Navalny beffa gli 007 di Putin: «Così ho fatto confessare al telefono l’uomo che mi avvelenò» -