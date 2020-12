Russia: agente Fsb confessa a Navalny dettagli operazione avvelenamento (Di lunedì 21 dicembre 2020) Berlino, 21 dic. (Adnkronos) - Fingendosi un assistente del segretario del Consiglio di sicurezza Nikolai Patrushev, Aleksei Navalny ha telefonato a uno degli agenti dell'Fsb che ha partecipato all'operazione per il suo avvelenamento. Questi, identificato come Konstantin Kudryavtsev, ha confessato l'intera azione, arrivando ad attribuire alla velocità dell'intervento del pilota dell'aereo a bordo del quale l'oppositore si era sentito male e dei servizi medici di emergenza all'atterraggio a Omsk, il fallimento dell'intervento, e spiegando che il veleno era stato spruzzato sulla sua biancheria intima. La registrazione e la trascrizione della telefonata di 49 minuti, del 14 dicembre, sono state pubblicate da Bellingcat, il sito di giornalismo investigativo, dopo la telefonata, ha reso noti i nomi degli otto agenti che ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Berlino, 21 dic. (Adnkronos) - Fingendosi un assistente del segretario del Consiglio di sicurezza Nikolai Patrushev, Alekseiha telefonato a uno degli agenti dell'Fsb che ha partecipato all'per il suo. Questi, identificato come Konstantin Kudryavtsev, hato l'intera azione, arrivando ad attribuire alla velocità dell'intervento del pilota dell'aereo a bordo del quale l'oppositore si era sentito male e dei servizi medici di emergenza all'atterraggio a Omsk, il fallimento dell'intervento, e spiegando che il veleno era stato spruzzato sulla sua biancheria intima. La registrazione e la trascrizione della telefonata di 49 minuti, del 14 dicembre, sono state pubblicate da Bellingcat, il sito di giornalismo investigativo, dopo la telefonata, ha reso noti i nomi degli otto agenti che ...

Navalny, 007 svela senza volerlo le responsabilità dei servizi segreti russi

Lo riporta la testata online Meduza, L'oppositore russo Aleksey Navalny ha fatto delle importanti dichiarazioni.

