Rumeno chiede l’elemosina | dà calci e pugni a chi gliela rifiuta | solo denunciato

Trieste, 21 dic – La Polizia di Stato di Trieste è intervenuta ieri per fermare un immigrato Rumeno che chiedeva l'elemosina ai passanti e in caso di rifiuto li aggrediva colpendoli con schiaffi, pugni e calci. E' scattata così la denuncia per percosse, resistenza a pubblico ufficiale e per rifiuto di fornire le proprie generalità per l'uomo, uno straniero proveniente dalla Romania. Lo riferisce Il Friuli. Il Rumeno chiedeva l'elemosina e reagiva al "no" con gli schiaffi Classe 1992, già noto alle forze dell'ordine per la sua condotta decisamente poco esemplare, ieri mattina si è «distinto» nuovamente chiedendo qualche spicciolo ai passanti in piazza Garibaldi, a Trieste: il Rumeno – rigorosamente senza mascherina – al ...

Violenza a Trieste, Un immigrato rumeno chiedeva l'elemosina ai passanti e poi li colpiva con calci e schiaffi in caso di rifiuto ...

