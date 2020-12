Rugby, il calendario 2021: per l’Italia trittico di sfide contro gli All Blacks (Di lunedì 21 dicembre 2020) È stato definito il calendario per la Nazionale di Rugby. Agli Azzurri aspettano, tra luglio e novembre, un tour de force di tre test match consecutivi di fuoco contro gli All Blacks. Il 2021 per i ragazzi allenati da Franco Smith inizierà il prossimo febbraio, con la prima giornata del Guiness Sei Nazioni 2021 contro la Francia, valida per il Trofeo Garibaldi. Sabato 13 febbraio invece, l’Italia sarà a Twickenham contro l’Inghilterra campione in carica del Torneo, per poi tornare all’Olimpico con due impegni consecutivi. Il 27 febbraio con l’Irlanda e il 13 marzo con il Galles, prima di chiudere a Murrayfield il 20 marzo contro la Scozia. L’estate offrirà un doppio confronto con i tre volte Campioni del Mondo che ... Leggi su sportface (Di lunedì 21 dicembre 2020) È stato definito ilper la Nazionale di. Agli Azzurri aspettano, tra luglio e novembre, un tour de force di tre test match consecutivi di fuocogli All. Ilper i ragazzi allenati da Franco Smith inizierà il prossimo febbraio, con la prima giornata del Guiness Sei Nazionila Francia, valida per il Trofeo Garibaldi. Sabato 13 febbraio invece,sarà a Twickenhaml’Inghilterra campione in carica del Torneo, per poi tornare all’Olimpico con due impegni consecutivi. Il 27 febbraio con l’Irlanda e il 13 marzo con il Galles, prima di chiudere a Murrayfield il 20 marzola Scozia. L’estate offrirà un doppio confronto con i tre volte Campioni del Mondo che ...

Serie A 13esima giornata. Il Campionato di calco continua con le partite in calendario, tutte fruibili sui canali Sky e la piattaforma Dazn.

Challenge Cup, positivi in squadra: Benetton ko a tavolino contro Agen

Le coppe europee del rugby alle prese con i casi di positività ... Non c’è spazio per recuperi in un calendario intasato. E con un format di coppa compresso, 4 giornate soltanto, perdere ...

Le coppe europee del rugby alle prese con i casi di positività ... Non c'è spazio per recuperi in un calendario intasato. E con un format di coppa compresso, 4 giornate soltanto, perdere ...