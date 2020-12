Rugby | i migliori italiani del Pro14 Da Ruzza a Rizzi | i top 5 della prima parte di stagione

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Si avvicina la fine di un difficile 2020 e per le due franchigie italiane di Guinness Pro 14 si avvicina anche il momento del primo derby, che si disputerà il prossimo 26 dicembre allo stadio Lanfranchi di Parma. Un inizio diche nella lega celtica ha visto Zebre e Treviso soffrire, con un solo successo ottenuto dai bianconeri sino a ora. Ma, nonostante ciò, alcuni azzurri si sono sicuramente messi in mostra, vediamo chi. In casa Benetton Treviso il primo nome è quello di Federico. La seconda linea, infatti, non solo si è confermato uno dei giocatori più di talento nel panorama nazionale, ma spicca anche nelle statistiche del Pro 14. Oltre ad aver segnato una meta, infatti,è il miglior italiano come numero di palloni portati, ben 27, per 123 metri guadagnati, mentre la seconda linea è addirittura sul podio del Pro ...

