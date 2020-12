Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione in crisi? Lei rompe il silenzio (Di lunedì 21 dicembre 2020) Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono davvero in crisi? L’ex tronista di Uomini e Donne rompe il silenzio e svela tutta la verità. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono davvero in crisi? La coppia, nata nello studio di Uomini e Donne sta davvero attraversando un periodo difficile come si vocifera da qualche tempo? A scatenare L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 21 dicembre 2020)sono davvero in? L’ex tronista di Uomini e Donneile svela tutta la verità.sono davvero in? La coppia, nata nello studio di Uomini e Donne sta davvero attraversando un periodo difficile come si vocifera da qualche tempo? A scatenare L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Rosa Perrotta conferma la crisi con Pietro Tartaglione: le sue parole

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono in crisi. A confermare la notizia è stata la stessa influencer tramite un video pubblicato nelle sue Instagram Stories. "Come promesso sono qui per fare ...

