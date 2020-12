Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione è crisi? Le parole dell’ex tronista

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Dopo tanti rumors, incertezze e dubbi,, exdi Uomini e Donne e oggi influencer di successo, rompe il silenzio e conferma la distanza che si è creata negli ultimi tempi con. Il fatto che i due da qualche settimana si trovano in posti diversi, non appaiono sui social insieme, e non condividono neanche i momenti con il figlio Dodo, aveva fatto insinuare un momento no del loro rapporto: insinuazione che oggi trova una certezza. Nel corso di una diretta Instagramha confermato che conci sono dei problemi, è sorta tra loro una distanza che è ancora confusa a cui anche lei non sa dare delle risposte. L’exè convinta che lei ehanno bisogno di tempo per comprendere ...