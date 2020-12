Ronaldo Juventus, pazza idea Manchester United: offerto uno scambio (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il Manchester United fa tremare i tifosi della Juventus. Il nuovo obiettivo degli inglesi sarebbe quello di riportare all’Old Trafford Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato da Claudio Raimondi di Sportmediaset, i Red Devils avrebbero messo sul piatto il cartellino di Paul Pogba, che ha il contratto in scadenza nel 2021, per assicurarsi le prestazioni del centravanti portoghese. Juventus: lo United piomba su Cristiano Ronaldo Difficilmente la società di Andrea Agnelli deciderà di liberarsi dell’ex Real Madrid ma l’idea di risparmiare i 31 milioni di Euro, previsti dallo stipendio, potrebbe riservare scenari inattesi. Leggi anche:Mercato Juventus, Paratici beffato: l’Arsenal paga la clausola del trequartista Inoltre, il ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ilfa tremare i tifosi della. Il nuovo obiettivo degli inglesi sarebbe quello di riportare all’Old Trafford Cristiano. Secondo quanto riportato da Claudio Raimondi di Sportmediaset, i Red Devils avrebbero messo sul piatto il cartellino di Paul Pogba, che ha il contratto in scadenza nel 2021, per assicurarsi le prestazioni del centravanti portoghese.: lopiomba su CristianoDifficilmente la società di Andrea Agnelli deciderà di liberarsi dell’ex Real Madrid ma l’di risparmiare i 31 milioni di Euro, previsti dallo stipendio, potrebbe riservare scenari inattesi. Leggi anche:Mercato, Paratici beffato: l’Arsenal paga la clausola del trequartista Inoltre, il ...

