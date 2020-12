Roma: traffico e commercializzazione di sostanze dopanti e analbolizzanti (Di lunedì 21 dicembre 2020) Fin dalle prime ore di questa mattina, 21 dicembre, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Roma che ha diretto le indagini, i militari del Reparto Operativo del Comando Carabinieri per la tutela della Salute stanno dando esecuzione, con la collaborazione dei N.A.S. e dei reparti territorialmente competenti, all’ordinanza di applicazione di 11 misure cautelari personale emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma nei confronti di un’associazione per delinquere, di natura transnazionale, finalizzata al traffico e alla commercializzazione sul territorio nazionale di sostanze dopanti e anabolizzanti, anche a effetto stupefacente, operante tra Malta e Roma. Sono, altresì, in corso numerose perquisizioni in varie località. su Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 21 dicembre 2020) Fin dalle prime ore di questa mattina, 21 dicembre, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica diche ha diretto le indagini, i militari del Reparto Operativo del Comando Carabinieri per la tutela della Salute stanno dando esecuzione, con la collaborazione dei N.A.S. e dei reparti territorialmente competenti, all’ordinanza di applicazione di 11 misure cautelari personale emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale dinei confronti di un’associazione per delinquere, di natura transnazionale, finalizzata ale allasul territorio nazionale die anabolizzanti, anche a effetto stupefacente, operante tra Malta e. Sono, altresì, in corso numerose perquisizioni in varie località. su Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma traffico Natale a Roma, traffico e folla in Centro Il Messaggero Prestiti con un ritorno smisurato, furti e traffico d’armi: smantellata “banda”, 12 arresti

Un’operazione anti-usura è scattata all’alba di oggi - tra il territorio cosentino e il centro Italia - e 12 persone sono finite in arresto in quanto ritenute responsabili, a vario titolo, di usura, a ...

Flavio Briatore passa alle vie legali: i chiarimenti sul caso ‘Rolls Royce’

A rivelarlo in esclusiva a leggo.it è Luigi Proietti, 61 anni, noto gallerista d'arte che lavora tra Milano, Roma e Cortina d'Ampezzo, il sosia perfetto del re del Billionaire. (Leggo.it) POTREBBE ...

