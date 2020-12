Roma, Spinazzola salta il Cagliari: il terzino paga il fastidio al flessore sinistro (Di lunedì 21 dicembre 2020) Leonardo Spinazzola salterà sicuramente la sfida contro il Cagliari, valida per la quattordicesima giornata di campionato e prevista all’Olimpico alle ore 20:45 di mercoledì 23 dicembre. Il terzino sinistro paga il fastidio al flessore della gamba sinistra rimediato al minuto 66 contro l’Atalanta. Oggi c’è stata la prima ecografia, mentre domani sono previsti nuovi accertamenti. Non ci sono dunque i tempi tecnici per ipotizzare solamente un suo rientro in campo immediato. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 21 dicembre 2020) Leonardosalterà sicuramente la sfida contro il, valida per la quattordicesima giornata di campionato e prevista all’Olimpico alle ore 20:45 di mercoledì 23 dicembre. Ililaldella gamba sinistra rimediato al minuto 66 contro l’Atalanta. Oggi c’è stata la prima ecografia, mentre domani sono previsti nuovi accertamenti. Non ci sono dunque i tempi tecnici per ipotizzare solamente un suo rientro in campo immediato. SportFace.

TuttoFanta : ??#ROMA: #Spinazzola si è sottoposto oggi ad un’ecografia e domani si svolgeranno esami più approfonditi per l’infor… - sportface2016 : #Roma Leonardo #Spinazzola salta il #Cagliari: il terzino paga il fastidio al flessore sinistro accusato contro l… - FantaConsigli1 : ?? #Roma, #Spinazzola out ?. Ieri l'esterno giallorosso ha accusato un problema muscolare. Oggi ha fatto un'ecografi… - sportli26181512 : Roma, domani esami per Spinazzola: salta il Cagliari: Niente Roma-Cagliari per Leonardo Spinazzola: come riferito..… - siamo_la_Roma : ?? #Spinazzola ha effettuato un'ecografia dopo l'infortunio con l'#Atalanta ?? Domani ulteriori esami per il numero… -