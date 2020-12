Roma: Nobili (Iv), 'Franceschini? allora alleanza Pd-M5S con Raggi candidata?' (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Buffa l'idea di alleanza elettorale fra Pd e Cinque Stelle rilanciata oggi da Franceschini, con Conte candidato premier. Ho solo una domanda: sul sindaco di Roma, quindi, che fanno? Candidano la Raggi? Auguri, noi no". Lo scrive su Twitter Luciano Nobili, deputato di Italia Viva. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020), 21 dic. (Adnkronos) - "Buffa l'idea dielettorale fra Pd e Cinque Stelle rilanciata oggi da, con Conte candidato premier. Ho solo una domanda: sul sindaco di, quindi, che fanno? Candidano la? Auguri, noi no". Lo scrive su Twitter Luciano, deputato di Italia Viva.

Ultime Notizie dalla rete : Roma Nobili Roma: Nobili (Iv), 'Franceschini? allora alleanza Pd-M5S con Raggi candidata?' Il Tempo Roma: Nobili (Iv), 'Franceschini? allora alleanza Pd-M5S con Raggi candidata?'

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Buffa l'idea di alleanza elettorale fra Pd e Cinque Stelle rilanciata oggi da Franceschini, con Conte candidato premier. Ho solo una domanda: sul sindaco di Roma, quindi, ...

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Buffa l'idea di alleanza elettorale fra Pd e Cinque Stelle rilanciata oggi da Franceschini, con Conte candidato premier. Ho solo una domanda: sul sindaco di Roma, quindi, che fanno? Candidano la Raggi? Auguri, noi no". Lo scrive su Twitter Luciano Nobili, deputato di Italia Viva.