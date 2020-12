Roma, Kumbulla: “Dobbiamo dimenticare la sconfitta contro l’Atalanta, ci rifaremo” (Di lunedì 21 dicembre 2020) In occasione della distribuzione dei regali natalizi organizzata da Roma Cares presso l’Istituto Spallanzani, il difensore dei giallorossi Marash Kumbulla ha rilasciato alcune dichiarazioni a Teleradiostereo: “contro l’Atalanta siamo calati nel secondo tempo. Affrontavamo una squadra forte ed abbiamo fatica, ma Dobbiamo reagire subito. Bisogna analizzare gli errori fatti ed evitare di ripeterli. Dimostreremo che non è vero che caliamo quando affrontiamo squadre forti. Ci rifaremo presto – ha spiegato il difensore – Rispetto all’anno scorso sono cambiate molte cose, mi sento molto migliorato ed ho imparato tante cose al fianco di ottimi compagni di reparto come Mancini, Ibanez e Smalling“. “Il mio comportamento a Roma non è molto diverso da quello di Peschiera. Sono una ... Leggi su sportface (Di lunedì 21 dicembre 2020) In occasione della distribuzione dei regali natalizi organizzata daCares presso l’Istituto Spallanzani, il difensore dei giallorossi Marashha rilasciato alcune dichiarazioni a Teleradiostereo: “siamo calati nel secondo tempo. Affrontavamo una squadra forte ed abbiamo fatica, mareagire subito. Bisogna analizzare gli errori fatti ed evitare di ripeterli. Dimostreremo che non è vero che caliamo quando affrontiamo squadre forti. Cipresto – ha spiegato il difensore – Rispetto all’anno scorso sono cambiate molte cose, mi sento molto migliorato ed ho imparato tante cose al fianco di ottimi compagni di reparto come Mancini, Ibanez e Smalling“. “Il mio comportamento anon è molto diverso da quello di Peschiera. Sono una ...

sportface2016 : #Roma, le parole del difensore Marash #Kumbulla - UgoBaroni : RT @CorSport: #Roma, #Kumbulla è sicuro: 'Ci rifaremo, ma dobbiamo ripartire subito' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Kumbulla: 'Dobbiamo ripartire, se guardiamo solo dietro non miglioreremo mai' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ROMA - Kumbulla: 'Dobbiamo ripartire, se guardiamo solo dietro non miglioreremo mai' - roma_magazine : ROMA - Kumbulla: 'Dobbiamo ripartire, se guardiamo solo dietro non miglioreremo mai' -