Roma, Kumbulla: «Ce la possiamo giocare con tutti» (Di lunedì 21 dicembre 2020) Marash Kumbulla ha parlato ai microfoni di Tele Radio Stereo analizzando la brutta sconfitta contro l’Atalanta. Le sue parole Marash Kumbulla ha parlato ai microfoni di Tele Radio Stero durante un’evento benefico presso l’Ospedale “Lazzaro Spallanzani” di Roma. ATALANTA – «Ieri, nel secondo tempo, siamo calati. Abbiamo fatto fatica perché avevamo difronte una squadra forte. Dobbiamo ripartire perché se continuiamo a guardarci indietro non miglioriamo mai. Prendiamo atto degli errori che abbiamo fatto e cerchiamo di non ripeterli». BIG IN CAMPIONATO – «Contro la Juventus e contro il Milan anche se abbiamo pareggiato, abbiamo dimostrato di potercela giocare contro tutti. Ieri, contro l’Atalanta, è andata ma, nelle prossime, ci rifaremo». INSERIMENTO NELLA Roma – «Il lavoro è sicuramente ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Marashha parlato ai microfoni di Tele Radio Stereo analizzando la brutta sconfitta contro l’Atalanta. Le sue parole Marashha parlato ai microfoni di Tele Radio Stero durante un’evento benefico presso l’Ospedale “Lazzaro Spallanzani” di. ATALANTA – «Ieri, nel secondo tempo, siamo calati. Abbiamo fatto fatica perché avevamo difronte una squadra forte. Dobbiamo ripartire perché se continuiamo a guardarci indietro non miglioriamo mai. Prendiamo atto degli errori che abbiamo fatto e cerchiamo di non ripeterli». BIG IN CAMPIONATO – «Contro la Juventus e contro il Milan anche se abbiamo pareggiato, abbiamo dimostrato di potercelacontro. Ieri, contro l’Atalanta, è andata ma, nelle prossime, ci rifaremo». INSERIMENTO NELLA– «Il lavoro è sicuramente ...

