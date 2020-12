Roma | Calenda al Pd | ' se la linea è coalizione civica con M5s buon viaggio'

(Di lunedì 21 dicembre 2020), 21 dic (Adnkronos) - "Amici del @pdnetwork non vi divido affatto. Se questa è laandate avanti con il 5S.". Lo scrive su Twitter Carlo, rilanciando l'intervista del sottosegretario del Pd Roberto Morassut sulle elezioni scegliere il sindaco di

Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Amici del @pdnetwork non vi divido affatto. Se questa è la linea andate avanti con il 5S. Buon viaggio". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, rilanciando l'intervista del ...Roma e Napoli al M5s. Ma difficilmente il segretario dei dem Nicola Zingaretti rinuncerà alla battaglia per il Campidoglio. Soprattutto dopo la discesa in campo dell'ex ministro Carlo Calenda. Quindi, ...