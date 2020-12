Robin Wright debutta alla regia | ecco il trailer del suo film Land

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 21 dicembre 2020) L'attricehatodi unconildel progetto che debutterà al SundanceFestival 2020.hato come regista di un lungometraggio condi cui è stato diffuso il primoin attesa del debutto al SundanceFestival 2021 e nelle sale americane, previsto per il 12 febbraio. Nel video si vede la protagonista che sceglie di allontanarsi dvita in città per andarericerca di libertà e di un significato della sua esistenza nella natura. L'incontro con un uomo, segnato da una ...