Rivera | «Milan nel cuore Avrei potuto allenare la nazionale»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 22 dicembre 2020) Gianni, ex calciatore dele dellaitaliana, ha parlato ai microfoni di Tiki Taka: le sue dichiarazioni Gianni, ex calciatore dele dellaitaliana, ha parlato ai microfoni di Tiki Taka.– «Ho cominciato con l’Alessandria, ma da quando mi sono trasferito ali miei colori delsono diventati rossoneri. Poi hanno deciso di chiamarmi in Parlamento e sono andato».LA– «Nonla. Tavecchio chiese al presidente dell’UEFA Ceferin di concedermi comunque una deroga, io avevo già partecipato ad alcuni corsi di Coverciano. Mi ...