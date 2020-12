Ritiro Napoli fino al match con il Torino: le condizioni Lozano e Koulibaly (Di lunedì 21 dicembre 2020) Un altro duro KO ha indotto il club partenopeo a prendere una drastica decisione: ci sarà il Ritiro Napoli fino alla prossima gara interna contro il Torino. La squadra, reduce da una brutta sconfitta maturata all’Olimpico contro la Lazio di Inzaghi, è parsa molle e poco convinta. A De Laurentiis non sarà affatto piaciuto l’atteggiamento dei suoi, soprattutto considerando la precedente disfatta con l’Inter. Il vice-allenatore Riccio, nel post-partita di ieri sera, ha candidamente dichiarato che gli azzurri non hanno seguito le indicazioni di Gattuso. Si comunica che, dopo l’allenamento di lunedì pomeriggio al Training Center, la squadra andrà in Ritiro fino alla partita contro il Torino.#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/lG8J3ZnE5S— Official SSC ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 21 dicembre 2020) Un altro duro KO ha indotto il club partenopeo a prendere una drastica decisione: ci sarà ilalla prossima gara interna contro il. La squadra, reduce da una brutta sconfitta maturata all’Olimpico contro la Lazio di Inzaghi, è parsa molle e poco convinta. A De Laurentiis non sarà affatto piaciuto l’atteggiamento dei suoi, soprattutto considerando la precedente disfatta con l’Inter. Il vice-allenatore Riccio, nel post-partita di ieri sera, ha candidamente dichiarato che gli azzurri non hanno seguito le indicazioni di Gattuso. Si comunica che, dopo l’allenamento di lunedì pomeriggio al Training Center, la squadra andrà inalla partita contro il.#ForzaSempre pic.twitter.com/lG8J3ZnE5S— Official SSC ...

