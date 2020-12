Risale al 12,3% il tasso di positività al Covid-19 (Di martedì 22 dicembre 2020) Sono stati 10.872 i nuovi casi di Coronavirus ieri in Italia, 4.232 in meno di domenica (15.104). Un dato che risente del minore numero di tamponi processati: 87.889 ieri, 49.531 in meno rispetto al giorno precedente. Risale il tasso positività: ieri era al 12,3% rispetto al 10,9% di domenica. Ancora alto il numero delle vittime: 415 (domenica erano stati 352) con il totale dei decessi da inizio pandemia che arriva a quasi a quota 70mila (69.214 morti). Sono i numeri … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 22 dicembre 2020) Sono stati 10.872 i nuovi casi di Coronavirus ieri in Italia, 4.232 in meno di domenica (15.104). Un dato che risente del minore numero di tamponi processati: 87.889 ieri, 49.531 in meno rispetto al giorno precedente.il: ieri era al 12,3% rispetto al 10,9% di domenica. Ancora alto il numero delle vittime: 415 (domenica erano stati 352) con il totale dei decessi da inizio pandemia che arriva a quasi a quota 70mila (69.214 morti). Sono i numeri … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Rt e contagi in risalita mentre i guariti stagnano: allerta per l’effetto shopping. La Regione Campania è passata dalla zona rossa a quella arancione il 6 dicembre.

