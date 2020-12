“Ricette in quarantena” | premiato lo studente dell’istituto ’Le Streghe’ Francesco Pio De Rosa 

Leggi su anteprima24

Benevento – Il 12 ottobre era stato proclamato vincitore nel contest on line #Inpromosso da Cubacafè, azienda di Anzio specializzata nella torrefazione e nella commercializzazione di miscele da bar di alta qualità, ma non aveva ancora ricevuto il premio – una fornitura di Miscela Suprema, un kit per la Latte Art e un grembiule "bistrot" griffato – a causa dell'emergenza sanitaria.Pio De Rosa,alberghiero "Le Streghe" di Benevento, è l'autore del migliore caffè shakerato al cacao amaro e vaniglia e questa mattina ha incontrato i suoi docenti per la consegna del riconoscimento. "Avevamo in programma un mini-evento ben "distanziato" per fargli i complimenti e consegnargli il premio, – precisa in una nota la scuola – ma il ...