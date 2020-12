Ricciardi rilancia l' allarme | Il virus inglese fa paura

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Martina Piumatti Il consulente del ministerosulla variante del: "Londra ha taciuto per mesi. Misure Natale insufficienti" Gli inglesi sapevano, ma hanno taciuto. Ne è convinto il consulente del ministero della Salute Walter, che in un'intervista a Il Messaggero taglia corto. “In Uk si sapeva già a settembre che era in circolazione questa variante. Gli inglesi hanno taciuto, non ci hanno avvertito". Ma il super consulente di Speranza tranquillizza sulla nuova variante di Sars-CoV2: “Non è più letale, ma circola con una velocità più alta anche del 70-80%". Anche se dai primi dati forniti dagli inglesi le mutazioni non comprometterebbero la capacità protettiva del vaccino, perun ulteriore giro di vite delle misure anti contagio sarebbe inevitabile. “I colleghi del ...