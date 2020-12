Ricciardi: “Gli inglesi sapevano della variante da settembre e hanno taciuto” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Un’accusa molto forte quella lanciata da Ricciardi agli inglesi in un’intervista al Messaggero: “Gli inglesi sapevano già da settembre che era in circolazione questa variante. hanno taciuto, non ci hanno avvertito. Ora serve il lockdown. O comunque misure molto severe”. Avvisa però che “la nuova variante non è più letale, ma circola con una velocità più alta anche del 70-80%” ma non sembra alterata “la capacità protettiva del vaccino”. Secondo l’esperto, “in queste condizioni sarà difficile riaprire le scuole il 7 gennaio. A Natale si rischia una nuova impennata”. Poi spinge per una chiusura dei voli dal Regno Unito in tutta Europa: “Di fronte a questa nuova variante che probabilmente è già in ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 21 dicembre 2020) Un’accusa molto forte quella lanciata daagliin un’intervista al Messaggero: “Gligià dache era in circolazione questa, non ciavvertito. Ora serve il lockdown. O comunque misure molto severe”. Avvisa però che “la nuovanon è più letale, ma circola con una velocità più alta anche del 70-80%” ma non sembra alterata “la capacità protettiva del vaccino”. Secondo l’esperto, “in queste condizioni sarà difficile riaprire le scuole il 7 gennaio. A Natale si rischia una nuova impennata”. Poi spinge per una chiusura dei voli dal Regno Unito in tutta Europa: “Di fronte a questa nuovache probabilmente è già in ...

fanpage : #Variantecovid, Ricciardi: 'Gli inglesi sapevano ma non ci hanno avvertito' - QuotidianPost : Ricciardi: “Gli inglesi sapevano della variante da settembre e hanno taciuto” - PietroPragliol1 : @piplaar @GabrieleCarrer Gli inglesi sono i primi ad aver isolato il virus, come si fa a dire con certezza che il v… - Agricolturabio1 : RT @fanpage: #Variantecovid, Ricciardi: 'Gli inglesi sapevano ma non ci hanno avvertito' - GiusPecoraro : RT @fanpage: #Variantecovid, Ricciardi: 'Gli inglesi sapevano ma non ci hanno avvertito' -