Riapertura scuole "pericoloso il 7 gennaio", tra lezioni più brevi fino al 30 giugno e più ingressi. Azzolina: impegno per rientro

La variante Covid inglese mette ancor di più a repentaglio la ripresa delle lezioni il 7 gennaio? Per Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro del Salute, è "arduo" tornare tra i banchi in queste condizioni. Il piano di rientro della ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina sarebbe invece quasi pronto.

Il Coordinamento Nazionale dei Docenti della disciplina dei Diritti Umani apprende con sgomento che diversi esponenti politici spingono incessantemente a favore di una riapertura indiscriminata delle ...

