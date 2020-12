Revisioni auto, in manovra aumento di 10 euro. Ma c’è il bonus dello Stato (Di lunedì 21 dicembre 2020) Revisionare un autoveicolo costerà di più, il prossimo anno. Alla commissione Bilancio della Camera è Stato infatti approvato un emendamento alla manovra che autorizza un aumento di 9,95 euro per la revisione negli appositi centri. Tuttavia a pagarlo, per i primi tre anni, non saranno i cittadini bensì lo Stato: contestualmente verrà infatti introdotto un bonus da utilizzare per la prima revisione, che sarà valido una tantum e per una sola vettura, come si legge nella norma: “A titolo di misura compensativa dell’aumento, per i tre anni successivi all’entrata in vigore del decreto ministeriale è riconosciuto un buono denominato ‘buono veicoli sicuri‘, ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo temporale sottopongono il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Revisionare unveicolo costerà di più, il prossimo anno. Alla commissione Bilancio della Camera èinfatti approvato un emendamento allacherizza undi 9,95per la revisione negli appositi centri. Tuttavia a pagarlo, per i primi tre anni, non saranno i cittadini bensì lo: contestualmente verrà infatti introdotto unda utilizzare per la prima revisione, che sarà valido una tantum e per una sola vettura, come si legge nella norma: “A titolo di misura compensativa dell’, per i tre anni successivi all’entrata in vigore del decreto ministeriale è riconosciuto un buono denominato ‘buono veicoli sicuri‘, ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo temporale sottopongono il ...

