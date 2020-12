Retroscena sullo scherzo a Oppini Alba stava male | ci siamo fermati

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Novella Toloni Dopo la messa in onda delloall'ex gieffino, Le Iene svelano cosa è successo durante le registrazioni e perché loè durato meno del previsto Sarebbe dovuto durare di più lode Le Iene a Francesco. Qualcosa però non è andato come previsto e le registrazioni sono state interrotte. A svelare illegato al servizio realizzato da Le Iene è l'attore principale dellorealizzato ai danni dell'ex gieffino. Dopo la messa in onda Sonny Di Meo, ex tronista di Uomini e Donne e finto fidanzato diParietti nella gag architettata da Stefano Corti e Alessandro Onnis, ha raccontato com'è andata dietro le quinte. A Francescoè stato fatto credere chesi fosse ...