Retroscena Leao | «Era già dell’Inter Poi è arrivato il Milan»

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Antonio Cassano ha svelato undi mercato che riguarda Rafael, ora al, e l’Inter: le dichiarazioni dell’ex calciatore Antonio Cassano ha svelato undi mercato che riguarda Rafael, ora al, e l’Inter. «mi piace tanto, prima che illo prendesse me lo segnalò Ausilio. Mi disse “vai a vederlo”, l’Inter lo aveva già preso ma me lo disse lui di guardarlo. L’unica cosa che non capisco è: gioca sull’esterno, da prima punta, da seconda punta? Dove?». Leggi su Calcionews24.com

Antonio Cassano, ospitato sul canale Twitch di Christian Vieri, ha voluto mettere in rilievo un particolare circa l’attaccante del Milan Rafael Leao: “Leao mi piace tanto, prima che il Milan lo ...Rafael Leao stava per essere un giocatore dell'Inter. A svelarlo è Antonio Cassano, che in una diretta 'Twitch' con l'amico ed ex compagno Christian Vieri ha raccontato l'aneddoto sul portoghese del ...