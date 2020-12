Renziani all’attacco Scalfarotto | “Se il governo Conte non è all’altezza | si faccia da parte”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Matteo Renzi non indietreggia. Anzi. Italia Viva incalza il premier. La sostanza del messaggio è chiara: se ilnon è capace, passi la mano ad altri.: senon ce la fa, passi la mano “Il tema è che siamo in una fase storica per il Paese. Se ilsi dimostra, se è in grado, se ingrana una marcia diversa, bene. Se non ci riesce si passa la mano a un altro“. Lo dice chiaramente Ivan, deputato di Italia viva e sottosegretario agli Esteri. “Abbiamo un evento, la pandemia, che finirà sui libri di storia. Che però, come diceva Churchill, è una opportunità grazie ai fondi europei che consentono di ridisegnare il profilo del Paese. Dobbiamo uscirne in modo nuovo”, spiega ...