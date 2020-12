Reggina | la carica di Baroni | “Voglio attenzione e concentrazione”

Leggi su meteoweek

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Il tecnico della compagine amaranto si aspetta il pronto riscatto contro un Vicenza in striscia positiva.ha tratto buone indicazioni dal confronto con i tifosi. E sul mercato dice: “Siamo tutti sotto esame, ma ci faremo trovare pronti”. Marcovuole vedere una crescita ulteriore nellache tornerà in campo per il turno L'articolo, ladi” proviene da www.meteoweek.com.