Recovery Plan, Conte: “Dobbiamo discutere nel merito, ne va della credibilità del Paese. Non ci possiamo permettere distrazioni. Tornerà in Parlamento per l’approvazione” (Di lunedì 21 dicembre 2020) “Al di là della discussione politica e delle polemiche, Dobbiamo riprendere con la massima lena la discussione sul Recovery Plan. Si può discutere di tutto ma Dobbiamo farlo nel merito e Dobbiamo trovare una sintesi efficace, ne va della credibilità del Paese agli occhi dei nostri cittadini che stanno soffrendo, ne va della credibilità del Paese in Europa”. E’ quanto ha detto il premier Giuseppe Conte intervenendo alla inaugurazione del Data Center di Modena. Il Recovery Plan, ha detto ancora il presidente del Consiglio, “dovrà essere un progetto nazionale, dovrà raccogliere tutte le istanze delle ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 21 dicembre 2020) “Al di làdiscussione politica e delle polemiche,riprendere con la massima lena la discussione sul. Si puòdi tutto mafarlo neltrovare una sintesi efficace, ne vadelagli occhi dei nostri cittadini che stanno soffrendo, ne vadelin Europa”. E’ quanto ha detto il premier Giuseppeintervenendo alla inaugurazione del Data Center di Modena. Il, ha detto ancora il presidente del Consiglio, “dovrà essere un progetto nazionale, dovrà raccogliere tutte le istanze delle ...

fattoquotidiano : Il rischio è che il piano che può portare in Italia i 209 miliardi del programma europeo Next Generation finisca tr… - fattoquotidiano : Conte avvia i confronti sul Recovery plan: lunedì vede M5s e Pd, martedì Leu e Italia viva. Che attacca: “Nessuno c… - gualtierieurope : L'invito ad accelerare il confronto sul #RecoveryPlan, i nuovi #Ristori nel #decreto appena approvato e quelli che… - zemmu : RT @ardigiorgio: Le regioni hanno già inviato schede ipotesi progettuali al governo per richieste recovery plan. Ma il governo le ha vinco… - MarioBubu : RT @ToniSonia: Recovery Plan, Conte convoca i giallorosa e Iv già protesta Il 2% più odiato dagli italiani... -