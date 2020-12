Recovery Plan, Bonafede: chiediamo gruppo lavoro di maggioranza (Di lunedì 21 dicembre 2020) Un gruppo di lavoro con rappresentanti delle forze di maggioranza per preparare il Recovery Plan , prima del Cdm che lo dovrà approvare. E' la richiesta avanzata dal M5s all'incontro a Palazzo Chigi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 21 dicembre 2020) Undicon rappresentanti delle forze diper preparare il, prima del Cdm che lo dovrà approvare. E' la richiesta avanzata dal M5s all'incontro a Palazzo Chigi ...

fattoquotidiano : Recovery plan, Conte: “Si può discutere di tutto, ma nel merito. Non possiamo permetterci distrazioni, ne va della… - fattoquotidiano : Conte avvia i confronti sul Recovery plan: lunedì vede M5s e Pd, martedì Leu e Italia viva. Che attacca: “Nessuno c… - gualtierieurope : L'invito ad accelerare il confronto sul #RecoveryPlan, i nuovi #Ristori nel #decreto appena approvato e quelli che… - gjscco : RT @LaNotiziaTweet: La riforma della giustizia sarà un pilastro del #RecoveryPlan. Sei le missioni individuate. #Conte: “Risorse per transi… - sandroz_it : RT @LaNotiziaTweet: La riforma della giustizia sarà un pilastro del #RecoveryPlan. Sei le missioni individuate. #Conte: “Risorse per transi… -