Recovery: Pd, ‘preoccupazione su lavoro in vista termine blocco licenziamenti’ (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Adnkronos) – “Il Pd ha espresso preoccupazione sincera per le mancate riforme sul lavoro: rischiamo di arrivare al termine del blocco dei licenziamenti senza una riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive, che abbiamo posto più volte al tavolo di maggioranza sul programma di governo”. Si apprende da fonti Pd dopo l’incontro con il premier Giuseppe Conte sul Recovery. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Adnkronos) – “Il Pd ha espresso preoccupazione sincera per le mancate riforme sul: rischiamo di arrivare aldeldei licenziamenti senza una riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive, che abbiamo posto più volte al tavolo di maggioranza sul programma di governo”. Si apprende da fonti Pd dopo l’incontro con il premier Giuseppe Conte sul. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

