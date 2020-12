Real Madrid, Courtois: “Firmerei per vincere ancora Liga e… il trofeo Zamora” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il Real Madrid ha trovato ancora una volta un punto di forza nel suo portiere. Dopo i fasti di Iker Casillas e le tre Champions League di Keylor Navas, ora è il momento di Thibaut Courtois. L'estremo difensore belga, infatti, si sta rivelando un elemento determinante con miracoli e parate straordinarie. E, dopo un avvio non esaltante, il suo rendimento è cresciuto notevolmente, fino a conquistare il premio Ricardo Zamora, riservato al portiere meno battuto del campionato.caption id="attachment 1049081" align="alignnone" width="1024" Courtois (getty images)/captionPROGETTICourtois, infatti, ha spiegato ai microfoni di Marca quali sono gli obiettivi di questa stagione: "Alla fine, ogni vittoria è carina. Do molto valore alla scorsa stagione perché è il primo con il ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ilha trovatouna volta un punto di forza nel suo portiere. Dopo i fasti di Iker Casillas e le tre Champions League di Keylor Navas, ora è il momento di Thibaut. L'estremo difensore belga, infatti, si sta rivelando un elemento determinante con miracoli e parate straordinarie. E, dopo un avvio non esaltante, il suo rendimento è cresciuto notevolmente, fino a conquistare il premio Ricardo, riservato al portiere meno battuto del campionato.caption id="attachment 1049081" align="alignnone" width="1024"(getty images)/captionPROGETTI, infatti, ha spiegato ai microfoni di Marca quali sono gli obiettivi di questa stagione: "Alla fine, ogni vittoria è carina. Do molto valore alla scorsa stagione perché è il primo con il ...

AliaGuagni : Volete aggiudicarvi la mia maglia indossata durante il primo derby della storia del calcio femminile Real Madrid-At… - ItaSportPress : Real Madrid, Courtois: 'Firmerei per vincere ancora Liga e... il trofeo Zamora' - - GiacomoUccheddu : LIGA L’Atletico Madrid non subisce il contraccolpo dopo il ko nel derby e ripartire di slancio: 3 a 1 in casa con… - sportface2016 : #Barcellona Ronald #Koeman torna sul fallo di mano di Ramos e sul rigore non concesso contro il #RealMadrid: è po… - neverajoy_10 : @Manu83449580 Eh già Oppure prova con il Real Madrid magari gli sanno dire qualcosa -