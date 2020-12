Ranieri Guerra, l’Oms e quella bugia da 10 milioni di euro: spuntano altre mail (Di lunedì 21 dicembre 2020) L’11 maggio di quest’anno Ranieri Guerra scriveva a Francesco Zambon, il ricercatore veneziano autore del famoso report critico sull’Italia poi fatto sparire dopo mille pressioni, una mail che oggi appare rivelatrice: “Se anche l’Oms si mette in veste critica non concordata con la sensibilità politica del ministro (…) non credo che facciamo un buon servizio al Paese. Ricordati che hanno appena dato 10 milioni di contributo volontario sulla fiducia e come segno di riconoscenza”. Una frase, questa scritta da Ranieri Guerra, che come sottolinea Il Tempo “sembrava dire al ricercatore veneziano di smussare i toni per non irritare il governo italiano, che aveva versato dopo anni finalmente un contributo volontario di 10 milioni di euro ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 21 dicembre 2020) L’11 maggio di quest’annoscriveva a Francesco Zambon, il ricercatore veneziano autore del famoso report critico sull’Italia poi fatto sparire dopo mille pressioni, unache oggi appare rivelatrice: “Se anchesi mette in veste critica non concordata con la sensibilità politica del ministro (…) non credo che facciamo un buon servizio al Paese. Ricordati che hanno appena dato 10di contributo volontario sulla fiducia e come segno di riconoscenza”. Una frase, questa scritta da, che come sottolinea Il Tempo “sembrava dire al ricercatore veneziano di smussare i toni per non irritare il governo italiano, che aveva versato dopo anni finalmente un contributo volontario di 10di...

