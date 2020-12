Rainbow Six Siege: il team Mkers si qualifica al Six Invitational ed entra nella storia dell'eSport italiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Un evento storico quello accaduto nel corso del weekend appena trascorso; una nuova, fondamentale, pagina dell'eSport italiano è stata scritta: il team Mkers di Rainbow Six Siege - per la prima volta in assoluto nel nostro paese - raggiunge il Six Invitational, la competizione mondiale più importante del Tactical Shooter firmato Ubisoft, a cui parteciperanno le venti squadre più forti del globo. Un successo epocale per l'Italia e non solo, anche - e soprattutto - per le modalità con cui è avvenuto: mai nella storia della manifestazione, infatti, una squadra proveniente dalla tier 3 è riuscita a compiere una simile impresa, battendo, nel corso dell'incredibile scalata, top ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 21 dicembre 2020) Un evento storico quello accaduto nel corso del weekend appena trascorso; una nuova, fondamentale, paginaè stata scritta: ildiSix- per la prima volta in assoluto nel nostro paese - raggiunge il Six, la competizione mondiale più importante del Tactical Shooter firmato Ubisoft, a cui parteciperanno le venti squadre più forti del globo. Un successo epocale per l'Italia e non solo, anche - e soprattutto - per le modalità con cui è avvenuto: maia manifestazione, infatti, una squadra proveniente dalla tier 3 è riuscita a compiere una simile impresa, battendo, nel corso'incredibile scalata, top ...

