Radio Italia Live torna a occupare le piazza a Milano: ecco quando (Di lunedì 21 dicembre 2020) Dato l'enorme successo riscosso da Radio Italia Live, l'evento culturale musicale per eccellenza sta per tornare. L'emittente Radiofonica ha dato l'annuncio inerente il ritorno ufficiale dell'iniziativa, il quale è previsto per settembre 2021. La location di riferimento sarà, come sempre, Milano, in una delle piazze più importanti della città. Il concerto musicale si svolgerà, come sempre, in modalità gratuita per tutti gli appassionati. Ad ogni modo, andiamo a vedere tutti i dettagli di quanto emerso e quale sia il calendario dei prossimi eventi musicali, in attesa che si possa tornare ad occupare le piazze.

Laura Pausini non si ferma mai, o quasi. Dopo 2 anni in cui, contro ogni promessa, non ha mai smesso di lavorare, l’artista si prende una pausa e mostra sui social quale sarebbe ...

Ultimo, ecco il regalo di Natale che tutti i fan aspettavano

Ultimo ha risolto il mistero e la soluzione è quella che si aspettavano tutti i fan e che li ha resi felici. “ E’ il mio regalo di Natale ”, ha scritto Niccolò, che poi ha svelato tutti i dettagli. Ma ...

Laura Pausini non si ferma mai, o quasi. Dopo 2 anni in cui, contro ogni promessa, non ha mai smesso di lavorare, l’artista si prende una pausa e mostra sui social quale sarebbe ...Ultimo ha risolto il mistero e la soluzione è quella che si aspettavano tutti i fan e che li ha resi felici. “ E’ il mio regalo di Natale ”, ha scritto Niccolò, che poi ha svelato tutti i dettagli. Ma ...