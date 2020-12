' RaccontArti' | i visitatori raccontano i musei

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Per inviare un breve racconto della lunghezza massima di 1.500 battute e partecipare all'iniziativa, basta scrivete una mail all'indirizzo dedicato empoli@comune.empoli.fi.it.

Ultime Notizie dalla rete : RaccontArti visitatori

LA NAZIONE

è nata l’iniziativa “RaccontARTI”. Una chiamata rivolta a tutti i cittadini e ai visitatori che abbiano voglia di condividere un ricordo o un racconto legato alle opere conservate nei Musei di Empoli ...In queste ultime settimane, nel rispetto di quanto disposto per affrontare l’emergenza sanitaria tuttora in corso, i Musei di Empoli sono rimasti chiusi ...